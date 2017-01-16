Türkmen Şehitler Anıldı

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Anılma programından detaylar

ITC Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi'n konuşması

Şehitleri anma programa katılanlardan detaylar

IKBY Parlamentosu Milletvekili Aydın Maruf'un konuşması Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler, Erbil kentinde anıldı.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Erbil il binasında düzenlenen törene ITC Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Milletvekili Aydın Maruf, Türkmen vatandaşlar ve idari yetkililer katıldı.



Erşet Salihi, anma töreninde yaptığı konuşmada, 16 Ocak tarihinin 4 kişinin şahsında bütün Türkmen şehitlerinin anma günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Türkmenler sadece 16 Ocak 1980 yılında katledilmedi, o ilk ve son katliam değildi. 1924'de Kerkük kentinde Ermeni çeteleri tarafından katledilen Şişçi Mahmut'tan bugüne kadar bu katliamlar türlü şekillerde devam ediyor. 1959'da yapılan katliamlar bugün terör örgütü DEAŞ'ın yaptıklarından farklı değildi. Çünkü Türkmenlerin siyasette etkin olmasını ve Türkmen hareketinin partileşip ayaklanmasını istemiyorlar. Eğer bu şehitlerimiz olmamış olsaydı biz bugün bu kürsüde rahat rahat konuşamazdık."



IKBY Parlamentosu Milletvekili Aydın Maruf ise yaptığı konuşmada, Irak'taki Türkmen bölgelerinde DEAŞ'ın eliyle yapılan katliamların Türkmenlerin bölgedeki demografik yapılarını bozma amacına yönelik olduğunu dile getirerek, "Mezhepçi politikalarla bizim halkımızı bölmeye çalışıyorlar ama biz mezhep farkı gözetmiyoruz bizim için Türkmen kimliği ön plandadır. Iraklı Türkmenlerin bölgedeki amacı kendi siyasi haklarını elde etmektir. Bizim atalarımız 600 yıl bu topraklarda hüküm sürdü sadece adalet getirdiler, biz tarihimizde kimseye katliam ve işkence yapmadık. Fakat bugün bizim insanlarımız göçe ve katliamlara maruz kalıyor. Tüm bu zor süreçlerde en büyük destek bize ana vatan Türkiye'den geldi." ifadesini kullandı.



Anma töreni, şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.



Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi idam etmişti.