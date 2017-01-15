Türkmen Dernekleri Toplantıda Bir Araya Geldi

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Kerkük Medya Ofisi, Türkmen Öğrenci ve Gençler Örgütleri 3. toplantısının Fatih'in Torunları Derneği Genel Merkezinde gerçekleştirildiğini ifade etti.



Toplantıya, Türkmen Fatih'in Torunları Dernek Başkanı Can Halilkasap, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler birliği başkanı Müslüm Kasapoğlu, Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Derneği Ahmet Ömer Neccar ve heyetler katıldı. Kerkük'te gerçekleşen toplantıda 16 Ocak Pazartesi günü Türkmen Şehit Günü anma töreninin tertip edilmesi, 17 Ocak Salı Kerkük Üniversitesinde yapılacak olan Türkmen Şehit Günü anma töreni hazırlıklarının yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda Türkmen Öğrenci ve Gençler Örgütleri arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan protokole göre üniversite ve enstitülerde milli faaliyetlerin ortak ve beraber yapılması, üniversite ve enstitülerde Türkmen öğrencilerini ilgilendiren tüm konuları ve yaşadıkları sorunları çözmek amaçlı aylık toplantı düzenleyecek bir komisyon kurulması kararlaştırıldı" açıklamasını yaptı. - BARTIN