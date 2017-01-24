Türkmen Dağ'da Hayatını Kaybeden Küçük İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Türkmen Dağ'daki Türkmenlere yardıma giderken geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Fatih Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük için Tekirdağ'da Mevlid-i Şerif okutuldu.



İbrahim Küçük için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Orta Cami'de öğle namazının ardından Yesevi Kültür Ocakları Tekirdağ Şubesi yetkilileri tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Yesevi Kültür Ocakları Tekirdağ Şubesi Başkanı Hacı Tunç, "Geçen sene şehit olan ve eski Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış İbrahim Küçük kardeşimizin seneyi devriyesindeyiz. Hem Türkmen Dağ'ındaki davayı unutturmamak hem de oradaki mazlumları unutturmamak hem de kardeşimizin hatırasını canlı tutmak için böyle bir program düzenledik Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.



Küçük, Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini de yürütmüştü. - TEKİRDAĞ