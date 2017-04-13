Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Türkiye'nin daha ileri giderek, dünyaya Türk'ün gücünü gösterecek bir ülke olmasını istiyoruz. Onun için, inandığımız için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, vakfın genel merkez binasında Yönetim Kurulu adına düzenlediği basın toplantısında, istikrar ortamı sağlanan ülkelerin ekonomisinin güçlü hale geldiğini, dünyada söz sahibi olduğunu belirtti.



Türkiye'de de istikrarın sağlandığı tek partili dönemlerde ekonominin güçlendiğini, ülkenin bütün İslam alemine umut ve ilham kaynağı olduğunu dile getiren Özdemir, anayasa değişikliğinin Türk-Kürt, Alevi-Sünni birlik ve beraberliğini, birlikte güçlenerek büyümeyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, gençliğin önünün açılmasını sağlayacağını söyledi.



Özdemir, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin dünya düzeninde söz sahibi olacağını belirtti.



Dış ülkelerin son iki haftadır Türkiye üzerinde oynadıkları oyunları yoğunlaştırdığını kaydeden Özdemir, "O maşaları huzurlarınızda Türkmen Alevileri olarak kınıyoruz. Sonuç ne çıkarsa çıksın, bizim başka Türkiye'miz yok. Çanakkale'de savaşırken hiçbirimizin atasına 'Sen Alevi'sin, sen Sünni'sin, sen Kürt'sün, sen Laz'sın, sen Çerkez'sin' denilmedi." şeklinde konuştu.



Dünyada her yönüyle güçlü devletlerin, başkanlık sistemiyle yönetildiğine işaret eden Özdemir, yaşasaydı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ülkenin gelişmesi için başkanlık sistemine sıcak bakacağını düşündüğünü söyledi.



Özdemir, halk oylamasına 3 gün kaldığını hatırlatarak, "Güçlü Türkiye, güçlü devlet, Türkiye'nin daha ileri giderek, dünyaya Türk'ün gücünü gösterecek bir ülke olmasını istiyoruz. Onun için, inandığımız için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir'e açıklamasında, vakıf ve Balkan Türkleri İnsan Hakları ile Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma derneklerinin temsilcileri eşlik etti.