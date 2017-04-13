Türkmen Alevi Bektaşi Derneği de 'Evet' Diyecek

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir, referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.



Referanduma ilişkin kararlarını açıklamak üzere genel merkezde basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 'evet' yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. Basın toplantısında Balkan Türkleri İnsan Hakları Derneği Başkanı Ahmet Cebeci, Bulgaristan Göçmenleri Derneğinden Mustafa Yıldız, Kırıkkaleliler Derneği Başkanı Zübeyde Savaş Kılıç, eski Tunceli Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ ve gazeteci Ahmet Yeşilbey de yer aldı.



Ülkenin referandum sürecinde sıkıntılı dönemler geçirdiğini ifade eden Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir, dış güçlerin ülkemize 50 yıl önce attıkları nifak tohumlarının özellikle son 20 günde ortaya çıkmış olduğunu vurgulayarak, "Kimileri parlamentoda kendini milletvekili olarak gösterdi, kimileriyse siyasi partilerin başında genel başkan olarak karşımıza çıktı. Biz Aleviler olarak hep tek partili dönemlerde istikrarın güçlendiğini görüyoruz. Alevi canların canının yanmadığı dönemlerin tek partili, istikrarlı dönemler olduğunu görüyoruz. Koalisyonlar sürekli Alevi canların canını yaktı. Bunun örnekleri Kahramanmaraş, Sivas, Çorum olaylarıdır. Bunların hepsini biz koalisyon hükümetlerinde yaşadık. Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın döneminde hiçbir Alevi canın burnu kanamadı. İstikrarlı giden 14 yıllık AK Parti döneminde de yine bir Alevi canımızın burnu kanamamıştır. İstikrarlı bir ülkede sosyal yaşantıda da toplumun her katmanı huzurlu olur. Dış güçler, Türkiye'nin istikrarlı olmasını istemediği için maşa olarak kullandıkları bir takım sivil toplum kuruluşları ve PKK'nın Meclisteki sözcü partisiyle ülkenin huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Biz sloganımızda da söylediğimiz gibi 'bir gün değil her gün, bir yıl değil bin yıldır evet diyorduk'. Pazar günü yapılacak olan seçimde de dostça, kardeşçe ve samimiyetle oylarımızı kullanacağız. Hiçbir provokasyona gelmeden oylarımızı kullanacağız ve bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Biz Aleviler olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyız, bizim ağzımızdan hiçbir kötü söz çıkmamıştır. Aleviler hep Cumhuriyetin yanında olup desteklemişlerdir. Referandumda 'evet' demek için sandıklara giden Aleviler Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu göstereceklerdir" şeklinde konuştu. - ANKARA