Türklerin Heimtextil Çıkarması

Almanya'nın Frankfurt kentinde her yıl düzenlenen "Heimtextil Uluslararası Ev Tekstili Fuarı"67 ülkeden 2 bin 963 firmanın katılımıyla başladı. Türkiye'nin 245 firma ile yer aldığı fuarda Türk firmaları yeni tasarımları ile ilgi odağı oldu. Fuara katılan yabancı firmalar arasında Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıla göre firma sayısında ciddi artış yaşandı. Fuar boyunca ev tekstili ve aksesuarları konusunda üreticiler son ürünlerini ilk kez fuarda görücüye çıkardılar. Klasik ürünlerle modern ürünlerin bir araya geldiği fuarda Türk ev tekstili ürünlerinin ilgi görmesi katılımcıları memnun etti.



Fuara katılan Türk iş adamlarını stantlarında ziyaret eden Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik, katılımcılara moral verdi. Türk ev tekstilinin uluslararası bir kaliteye sahip olduğunu belirten Başkonsolos Çelik, "Türkiye ev tekstili konusunda artık marka satıyor. Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlıyor. Bizler de Türk diplomatlar olarak Türk iş adamlarımızın yurt dışındaki bu başarılarına destek olarak yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz" açıklamasında bulundu.



Frankfurt Fuar Müdürü Detlef Braun, Türk firmalarının ev tekstili fuarı için önemli bir ülke olduğu kadar ev tekstiline yön veren önemli bir üretici ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin fuarın olmazsa olmaz ülkesi olduğunu söyledi.



İMG Genel Müdürü Mehmet Söztutan ise, "Dünya'nın en büyük ev tekstili fuarına, ülkemizden büyük katılımın olması memnun edici. Bizler de yayınladığımız dergilerle, hem Türkçe hem de İngilizce olarak fuara katılan firmalarımızın tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Fuar 13 Ocak tarihine kadar ziyaretçiler için kapılarını açık tutacak. - FRANKFURT