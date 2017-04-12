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Türklerin ABD'de Konut Yatırımı Artıyor
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Türklerin ABD'de Konut Yatırımı Artıyor

Türkler geçtiğimiz yıl ABD'de 25 bin konut satın aldı.

Türklerin ABD'de Konut Yatırımı Artıyor

Türkler geçtiğimiz yıl ABD'de 25 bin konut satın aldı. ABD başkanlığına gayrimenkul kökenli işadamı Trump'ın gelmesi nedeniyle bu sayının bu yıl 35-40 bini bulması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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