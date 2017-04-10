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Türklerden Almanya'ya 50 Milyar Euro Katkı
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Türklerden Almanya'ya 50 Milyar Euro Katkı

Türk girişimciler, Almanya'nın ekonomik büyümesine katkı sağlarken, gayri safi milli hasılasına yaklaşık 50 milyar euro katkıda bulundu.

Türklerden Almanya'ya 50 Milyar Euro Katkı

Türk girişimciler, Almanya'nın ekonomik büyümesine katkı sağlarken, gayri safi milli hasılasına yaklaşık 50 milyar euro katkıda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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