Türkkan: "Darbelerin Yaşanmaması İçin Toplumsal Bir Bilinç Oluşturmak İstiyoruz"

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Adana İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı makamında ziyaret etti.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Adana İl Başkanı Mahmut Türkkan, derneğin kuruluş amacı hakkında Rektör Prof. Dr. Tümay'a yaptığı açıklamada "Dernek olarak amaç ve hedefimiz, milli birlik ve beraberlik konularında farkındalık oluşturmaktır. Demokrasi şehitlerinin emanetine sahip çıkmak ve anılarını gelecek nesillere taşımaktır. 15 Temmuz darbe girişimine benzer darbelerin tekrar yaşanmaması için sivil inisiyatif alarak, toplumsal bir bilinç oluşturmayı istiyoruz" dedi.



Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Tümay, MİDDER'in Adana'da kurulması ve Türkiye çapında örgütlenmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti. - ADANA