Türkiye Zumba Team Heyecanı Adana'da

2. Akdeniz Zumba Masterclass Adana 14 Mayıs Pazar günü Adana Hiltonsa Oteli'nde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 800 dansçıyı aynı sahnede buluşturacak.



İkincisi Adana'da yapılacak olan Akdeniz Zumba Masterclass projesinin organizasyonunu Erol Güncek Akademi üstlendi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden zumba temsilcilerini Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Erol Güncek, etkinliğe yaklaşık 800 zumbacının katılacağını belirtti.



Zumbacıları buluşturacak organizasyon için Adana'daki hazırlıklar devam ediyor. 800 dansçının yanı sıra birçok dans okulunun da içinde bulunacağı şovlarla dolu bir gece yaşatılacak. Yüzlerce kişinin aynı anda dans edeceği etkinlik Adana'da bir festival havası yaşatacak.



Adana Hiltonsa Oteli'nde açık havada gerçekleştirilecek etkinlik saat 16.00'da başlayacak. Etkinliğin ardından gecenin devamında after party düzenlenecek. - ADANA