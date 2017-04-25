Türkiye Zirai Üretimde Avrupa Birincisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resül Durmaz, "Türkiye zirai üretimde Avrupa'da birinci, dünyada 6. sıraya yükseldi" dedi.



"Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi"nin tanıtım toplantısı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nden başladı. Toplantıya 19 ilden ve 8 araştırma enstitüsünde yaklaşık 30 kişilik bir grup katılıyor. 25-26 Nisan tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek eğitimlerin açılış töreninde konuşan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yılmaz Boz, "Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması Projesi çok önemlidir. Birçok araştırmaya imza atan, birçok çeşidi Türk tarımına kazandıran enstitütünün müdürü olarak da bu projenin ülkemiz açısından taşıdığı öneme inanıyorum. Bu proje sayesinde ülkemizin araştırma yap, rafa koy mantığından sıyrıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün böyle önemli bir projenin 3. toplantısına da ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu duyuyorum" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resül Durmaz, Türk tarımının son 10 yılın 9'unda gelişimini sürdürdüğünü, bu sayede Avrupa'da birinci, dünyada ise 6. sıraya yerleştiğini dile getirdi. Durmaz, "Bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere dünya genelinde, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerle küresel iklim değişikliği ve doğal kaynaklarda yaşanan azalma tarım sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım, kararlı politikalar sonucunda ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşviklerle Türkiye bir çok tarım ürünün de dünya liderliğini sürdürmektedir. Türkiye tarımı 80 milyona ulaşan nüfusun gıda ihtiyacını karşıladığı gibi 193 ülkeye, bin 781 çeşit zirai ürün ihraç eden bir sektör haline gelmiştir. 2002 yılında 36 milyar TL olan tarım milli geliri, 2003 yılında 148.3 milyar TL'ye çıkmıştır. Tarım ürünleri toplam ihracatı 3.7 milyar dolardan, 16.3 milyar dolara, ülkemizde 2016, 23.8 milyon hektar olan yaklaşık alandan 116 milyon ton bitkisel ürün elde edilmiştir. Bitkisel üretimin toplam değeri ise son 14 yılda yüzde 269 artış göstererek 32.8 milyar TL'den, 121. milyar TL'ye çıkmıştır" dedi. - YALOVA