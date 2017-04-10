Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Tekirdağ damgası

31 Mart 2 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne 24 erkek 24 kız sporcu ile katılan Tekirdağ il karması, kızlarda Türkiye 2.'si erkeklerde ise Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Bireysel performansta Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Nil Asya Alkan'ın 4x100 karışık bayrak yarışında Türkiye 2.'liği ve 50m serbestte Türkiye 4.'lüğünü göğüslediği şampiyonada bir diğer sporcumuz Ömer Varol ise Türkiye 7.'si olmayı başardı.