Mudanya'da, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 94. yılı dolayısıyla mübadele sırasında hayatını kaybedenler için denize karanfil bırakıldı.



Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe eski CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Altuntaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman ve mübadil yakınları katıldı.



Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Birsen Kermen, burada okuduğu bildiride şunları kaydetti:



"94 yıl önce 30 Ocak 1923 tarihinde, TBMM hükümeti ile Yunan hükümeti arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı. Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret etmelerine uzun yıllar izin verilmedi. Son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torunu, büyüklerinin memleket dediği toprakları ziyaret etmek istiyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulanması, vize alırken çekilen sıkıntılar düş kırıklığı yaratıyor. "



Daha sonra Mütareke Alanı'nda toplanan mübadil torunları, Mütareke Müze Evi sahilinden mübadil şehitlerini anmak için denize karanfil attı.



Etkinliğin ardından mübadeleyi anmak için Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Doç. Dr. Pınar Şenışık, 19. Yüzyıl Girit'i üzerinde ve özellikle 1896-1897 isyanlarında Girit Ada'sının Yunanistan'a ilhakında önemli rol oynadığını belirtti. 1923 yılına kadar uzanan süreçte Yunanistan'daki Müslüman halkın göçe zorlandığını anımsatan Şenışık, karşılıklı mübadelenin ardından Yunanistan'da yaşayan Müslümanların Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan Rumların da Yunanistan'a karşılıklı anlaşmalarla gittiklerini anlattı.



Panel sonrasında Lozan Mübadilleri Mudanya Temsilciliğinin kuruluşunda emeği geçen Turhan Tayan'a plaket verildi. Tayan da vakfa desteklerinden dolayı mübadil torunlarına plaket takdim etti.