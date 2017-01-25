Türkiye-Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları İstişare Görüşmeleri Ankara'da Yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılan düzenli siyasi istişareler çerçevesinde 26 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da görüşmeler yapılacağını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılan düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Sayın Müsteşarımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevepoulos başkanlığındaki heyetler arasında 26 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da görüşmeler yapılması öngörülmektedir" denildi.



Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA