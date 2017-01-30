Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Isparta'da başladı.



Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Atilla Alatepe, federasyon olarak organizasyonların Anadolu illerinde düzenlenmesine önem verdiklerini söyledi.



Bu tür organizasyonların, illerin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkı sağladığını ifade eden Alatepe, binlerce sporcunun Anadolu'nun çeşitli illerine gelmesini sağladıklarını belirtti.



Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyona 4 Şubat'ta tamamlanacak.