Türkiye'yi Yüzde 4 Büyütecek Hızı Yakaladık

Kredilerde geçen yılın son çeyreğinde başlayan canlanma bu yılın ilk çeyreğinde KOSGEB ve KGF rüzgarının yarattığı etki ile sürdü. TBB Başkanı Aydın, "Bu kredi büyümesi Türkiye ekonomisinin yıllıkta yüzde 4 büyüme patikasına girdiğini gösteriyor" dedi.