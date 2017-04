Türkiye'yi Tarihteki Şanlı Yerine Çıkaracağız"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" dedi. Başiskele Belediyesi tarafından Bahçecik'te yapımı tamamlanan 4 milyon TL'lik Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve diğer yatırımlar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katıldığı törenle açıldı. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın ev sahipliğini yaptığı törene Bakan Işık'ın yanısıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Işık, "İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" dedi.



Törende açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Bölgeye yapmış olduğumuz yatırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Bizim yapmış olduklarımız bundan sonra yapacaklarımızın göstergesidir. Gece gündüz çalışacağız. Yarınları düşünerek hizmet ediyoruz. Başiskelemiz 7 yıldızından 2'si sağlık ve eğitim olduğu için sağlık ve eğitime önem veriyoruz" dedi.



Ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu ise, "Başiskele daha hızlı yapılaşmanın olduğu ilçemiz. Nüfus oranı ile inşaatın en hızlı olduğu bölge. Hızlı bir şekilde Başiskele'miz şekilleniyor. Bu güzel hizmetlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Türkiye'nin her yerinde gerçekleşen gelişimi Kocaeli'de de hissettiklerini belirterek sözlerine başlayan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da tesisin Kocaeli ve Başiskele'ye hayırlı olmasını diledi. Vali Güzeloğlu'nun ardından kürsüye gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık sözlerine sabah saatlerinde TCG Bayraktar gemisinin Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesinin büyük bir kazanç olduğunu söyleyerek başladı. Bakan Işık, "Şehitlerimize layık olmak en büyük görevimizdir. Gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye her alanda 14 yıldır kabuğunu kırdı. Dünya ile yarışan bir ülke konumuna geldi. Daha düne kadar İMF'nin 3 kuruluna muhtaç olan Türkiye bugün kendi projelerini üretiyor. 3 Kasım 2012'den bu yana girdiğimiz her seçimde Bahçecik, Başiskele ve Kocaeli hep yanımızda oldu. Çalışma azmimizi arttırdı. Artırmaya devam ediyor. Sizin desteğinizle 16 Nisan'da halk oylamasından başarılı çıktık. Bazıları milletin iradesini mahkemeye taşımaya çalıştı. Sizler değişikliğin ülke için hayırlı olacağı karar verdiğiniz. Sizler bu noktada Türkiye'nin önünü açtınız. Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu da bizim çalışma azmimizi arttırdı. Bundan sonra da artırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



Referandum sonucunda Türkiye'nin büyümesine devam edeceğini dile getiren Bakan Işık, "16 Nisan'da bir referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerin oyuna sunduk. Sizlerin verdiği destekle hamdolsun bu değişiklik de kabul edildi. Bazıları milletin iradesini mahkemeye götürmek alışkanlığıyla yine aynı yollara sapıyor olabilir ama milletin iradesi tecelli etti. Sizler bu değişikliği ülkenin hayrına olacağına karar verdiniz. Şimdi inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yapacağız ve 2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikrarımızı teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın. Biz hükumet olarak bu çalışmaları yaparken de yerel yönetimlerde de elbette büyük atılımlar var" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindeki protokolün de katılımıyla Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi ile diper yatırımlar hizmete açıldı. Açılışı yapılan ve toplamda 2 milyon TL'ye mal olan konakta 2 adet belediye irtibat bürosu ve muhtarlık odası, bay ve bayan mescit, abdest alanı, aile sağlık merkezi, 2 adet doktor odası, 1 adet laboratuvar, 1 adet hemşire odası, 1 adet bebek emzirme odası, 1 adet depo, kafeterya. müftülüğe ait yönetim odası, 2 adet şark odası, 2 seminer odası, dinleme odası, bilgisayar odası ve kütüphane, gençlere ait sohbet odası, toplantı odası, aktivite odası bulunuyor.



(Gürcan Yılmaz / İHA)