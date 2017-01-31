Türkiye'yi Gezdi, Samsun'da Mahsur Kaldı

Son 60 yılın ağır kışlarından birinin yaşandığı Samsun'da farklı illerden gelen pazarlamacılar, kar engeline takıldı.



Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Karadeniz'i olduğu gibi Samsun'u da etkisi altına aldı. Samsun şehir merkezinin sahil kesiminde kar kalınlığı 30 santimi, şehrin üst kısımlarında ise 50 santimi geçti. 2 gündür karın altında kalan arabalar soğuktan çalışamaz hale geldi. Çalışmayan araçlar yüzünden vatandaşlar gitmek istedikleri yerlere kendi araçlarıyla gidemediler.



"Ben böyle bir kar görmedim"



Adana'dan yola çıkan ve işi dolayısıyla tüm Türkiye'yi gezen 65 yaşındaki pazarlamacı Burhan Kalav, "Soğuktan arabam çalışmıyor. 15 dakika arabamı çalıştırmaya uğraştım. Ben böyle bir kar görmedim. Karadeniz'e yaz diye geldik. Maalesef bizi perişan etti. Yola nasıl çıkarız diye düşünüyorum. Bu arabayla Adana'ya gideceğim ama çalışmıyor. Bir şekilde çalıştıracağız artık. Dün yola çıkmayı planlıyordum. Hava böyle olunca çıkamadım. Pazarlamacıyım. Türkiye genelini geziyorum ama Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Türkiye'de ilk defa böyle bir karla karşılaşıyorum" dedi.



1960 yılından bu yana en ağır kışlarından birisini geçiren Samsun'da hayat felç oldu. Şehrin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde yürümekte zorlanan vatandaşlar, buz nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Şehirdeki musluklar ve süs havuzları donarken, tenteler de yağan karı tutamayınca bir bir yere düştü.



Soğuk havanın Samsun'da etkisini sürdüreceği bildirildi. - SAMSUN