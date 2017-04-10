Türkiye'yi barıştıracaklar

Consensus hizmete girdi

Davaların sona ermesiyle ülke ekonomisine 750 milyon lira katkı sağlandı. İzmir'in arabuluculuk merkezi Consensus'un açılışında konuşan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "Vakit nakittir. Yıllarca mahkemeye gidip gelmek yerine, bir günden kısa sürede sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, arabuluculuk merkezine başvurun" dedi.

İzmir'in önde gelen hukukçuları Eren İlhan Güney, Ayşe Çakıcı, Metin Altmışkara, Sever Köz Akkaş, Levent Uşkay, Ali Erinç Soyer, İrfan Medet Akpınar, Ahmet Koyuncu tarafından kurulan Consensus Arabuluculuk Merkezi törenle hizmete girdi.

Merkezin açılışına Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Feyzi Öztürk, Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, Türkiye'nin bir çok yerinden savcı, hakim, arabulucu, avukatlar, sanayici ve işadamları katıldı.

DAVA İÇİN YILLARCA BEKLEME

1 GÜNDE SORUNU ÇÖZ

Consensus'un, 2014 yılında arabuluculuk sisteminin devreye girdiği günden itibaren "işin içinde olanlar" tarafından, kaliteli hizmet sunmak için kurulduğuna dikkat çeken Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Öztatar, "Ben bir hakim olarak kimsenin sorununu ne yazık ki bir günde çözemem. Çünkü yargılama uzun süre alıyor. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, keşif, bilirkişi hep bu sürecin içinde bulunuyor. Benim kararı verip hüküm yazmam bile 15 günlük süreye tabi. Ancak burada, arabuluculuk merkezinde bir günde sorunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu da size, hızlı şekilde adalete erişmeyi sağlıyor" dedi.

DAVA AÇMAKTAN DAHA UCUZ

Türkiye genelinde 12 bine yakın uyuşmazlığın yüzde 93'ünün arabulucular sayesinde bir günde çözüldüğünü belirten Öztatar, ayrıca sistemin son derece ekonomik olduğuna da dikkat çekti. İş dünyasına seslenen Öztatar, "İşadamlarımızın, esnafımızın en önemli amacı nedir? Elbette zaman. Vakit nakittir. Kimse sorunla uğraşmak istemez. İşte arabuluculuk merkezi size bu imkanı sağlıyor. Örneğin mahkemeye başvursanız bin liraya yakın gider avansı, mahkeme masrafı, harç gibi giderleriniz olacak. Oysa arabuluculukta bunlar yok" diye konuştu.

KAYBEDEN YOK

Mahkemede bir kazanan ve bir de kaybeden olduğunu, hakimlik yaşantısında ise bugüne kadar iki tarafın da kendisine "Gel kucaklaşalım, el sıkışalım" demediğini ifade eden Öztatar, şöyle devam etti:

"Oysa arabuluculuk öylde değim. Hem sorunu çözüyor hem de taraflar arasında husumeti bitiriyor. Taraflar el sıkışıyor ve en önemlisi ticari ilişki veren bir kurumsanız, ticari ilişkinizi devam ettirebiliyorsunuz? Bunun için arabuluculara başvurun. Consensus'taki arkadaşlarımız işte böyle bir iş yapıyor ve bizler bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz"

BAŞSAVCI VEKİLİ ÖZTÜRK: "MARKA OLACAK"

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fevzi Öztürk ise Consensus için yola çıkanların bir hayalin peşinde olduğunu ve bu hayali de gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk "Arabuluculuk Türk hukukunda bir kariyer ve marka olacaktır" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da arabuluculuk sisteminin toplumun mutluluğunu da artıracağını belirtti. Esnaf teşkilatı olarak sistemi desteklediklerini söyleyen Mutlu, "Consensus'un açılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

EN İYİSİ

Prof. Dr. Serkan Odaman'ın danışmanlığında eğitim ve bilgiye dayalı bir uygulama gerçekleştirileceğini belirten Consensus kurucularından Arabulucu Avukat Eren İlhan Güney, "Consensus iş ve ticaret hukuku başta olmak üzere bütün hukuk dallarında hizmet verecek şekilde yapılandı. En büyük değil en iyi olmayı hedefliyoruz" dedi.

38 YILLIK DAVA

İzmir'in vergi rekortmenleri arasında yer alan Arabulucu Avukat Levent Uşkay ise sistemin neden ihtiyaç duyulduğunu şöyle anlattı:

"Çanakkale'de dededen kalma topraklarımız vardı. 1979 yılında kuzenlerle davalık olduk, tam 38 sene sürdü. Kuzenleri bir araya getirip de '3 kuruşluk tarla var gelin şunu bir paylaşalım, ne didişiyorsunuz' diyemedik. Bunu şimdi söyleyebiliyoruz. Geçen süreçte artık kuzenler birbirini tanımıyor. Değer miydi birbirimizi anlamamaya. İşte bu yüzden arabuluculuk şart ve yaşamı barışçıl kılması nedeniyle Türk hukuk sisteminin geleceğidir"

Türkiye'de ekonomik değeri 750 milyon lirayı aşan 12 bin dosya arabulucular sayesinde bir günde çözüldü. Ege'de ise bu sayı 2 bin 115'e ulaştı ve dosyaların ekonomik büyüklüğü 211 milyon lirayı buldu. İzmir'de ise bin 974 dosya arabulucular sayesinde çözüldü. 211 milyon liralık ekonomik katkıya en büyük desteği İzmir vermiş oldu.

