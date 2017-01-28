Türkiye Sınırındaki Vilayette İç Savaş Patlak Verdi

Suriye'de El Kaide'nin bu ülkedeki kolu Fetih el Şam Cephesi ve müttefikleri, sahada Türkiye'ye yakın duran Ahrar'uş Şam, Sukur'uş Şam ve Özgür Suriye Ordusu bileşenlerine yönelik büyük bir saldırı dalgası başlattı.

ÇATIŞMALAR YAYILIYOR

Fetih el Şam bir süredir, Fırat Kalkanı'nın bileşeni olan ÖSO çatısı altındaki grupları sistematik olarak hedef alıyordu. Son çatışmalar ise Fetih el Şam'ın İdlib'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun hava saldırılarında ağır kayıplar vermesiyle başladı. Örgüt, son iki ayda tırmanışa geçen ve üst düzey liderlerinin de öldüğü hava saldırıları için karargâhlarını işaretleyenlerin ÖSO grupları olduğunu düşünüyor. Fetih el Şam, Halep'in kuzeybatısındaki Anadan, Hureytan ve Hayyan'da Türkiye'ye yakın Şamlılar Cephesi ve ÖSO karargâhlarını ele geçirdi. Bölgedeki muhalif aktivistler Fetih el Şam'ın, Fırat Kalkanı bileşeni ve Suriye sahasında Türkiye'ye en yakın grup olan Ahrar'uş Şam üyesi 15 militanı da esir aldığını iddia etti. Bunun üzerine Ahrar'uş Şam, Sukur'uş Şam ve ÖSO güçleri, İdlib'de Fetih el Şam ve müttefiklerine ait noktalara saldırı düzenledi. Çatışmalar Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki Dana ve Sarmada'da yoğunlaşırken, Fetih el Şam'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bab el Hava kapısına operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi.

İTTİFAKTAN DÜŞMANLIĞA

Suriye'de DEAŞ'tan sonra en güçlü iki silahlı grup olan Ahrar'uş Şam ve Fetih el Şam, ortak hareket ediyordu. Ayrım Fırat Kalkanı harekâtı ile derinleşti. Ahrar'uş Şam operasyonun bileşenlerinden olurken, Fetih el Şam Halep'in "düşmesi"nin nedeninin Fırat Kalkanı'na katılan grupların kentten güçlerini çekmesi olduğunu iddia etti. Fetih el Şam, çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Astana sürecinin kendilerinin izole edilmesini hedeflediğini ve bunun da sahaya etkileri olacağını belirtti.

KİMLER ÇATIŞIYOR?

Fetih el Şam'ın müttefikleri, İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur kasabasında üstlenen Türkistan İslam Partisi, Cund'ul Aksa ve daha önce ÖSO'da yer alan Nureddin Zengi Hareketi. Ahrar'uş Şam ve Sukur'uş Şam'ın başını çektiği ikinci cephede ise, Şamlılar Cephesi, İslam Ordusu, Mücahitler Ordusu, Müslüman Kardeşler'in silahlı kolu Feylak'uş Şam ve ÖSO bileşeni bazı gruplar var.Ortak bir bildiriyle bu gruplar, Fetih el Şam'a karşı Ahrar'uş Şam'ın çatısı altında birleştiklerini duyurdu.