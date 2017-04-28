Türkiye'ye Sığınan 231 Iraklı, Musul'a Döndü

Irak'ın Musul kentindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan 231 Iraklı, kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan doğu yakasındaki evlerine döndü.



Göç ve Göçmenler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Musul kentindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan 231 kişi, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği ve bakanlığın Türkiye'deki temsilcileri ile iş birliği içerisinde kendi istekleriyle Musul'un doğu yakasındaki evlerine geri döndü." denildi.



Açıklamada, Irak tarafından temin edilen 6 otobüsle Türkiye'nin farklı kentlerinden alınan sığınmacıların, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine nakledildiği kaydedildi.



Irak ordusunda görevli üsteğmen Nayif ez-Zebidi de DEAŞ'ın kuşatma altında tuttuğu Musul'un "Eski Şehir" olarak adlandırılan yoğun nüfusun yaşadığı bölgeden kaçan yaklaşık 80 sivilin, hükümet güçlerinin kontrolündeki güvenli bölgelere götürüldüğünü söyledi.



Sığınmacıların geçici karşılama merkezlerine alındığını ifade eden Zebidi, sivillerin daha sonra Göç ve Göçmenler Bakanlığı gözetiminde kurulan sığınmacı kamplarına gönderileceğini kaydetti.