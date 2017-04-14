Türkiye'ye Örnek Mezarlık

Büyükşehir Belediyesi’nin Asri Mezarlıkta Türkiye’ye örnek çevre düzenlemesi uygulaması devam ediyor.

Türkiye'ye Örnek Mezarlık

Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlıkta Türkiye'ye örnek çevre düzenlemesi uygulaması devam ediyor. Mezarlık içindeki çevre düzenlemesi işi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlık içerisinde çevre düzenlemesi yapılması işi için gerçekleştirdiği ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 469 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Tayyar Bahar-Oğuz İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 239 bin TL

Başaran İnşaat: 3 milyon 396 bin TL

Ganem İnşaat-Cenikler İnşaat İş Ortaklığı: 3 milyon 873 bin TL

Yıldırım İnşaat: 4 milyon 199 bin TL

Gökışığı İnşaat: 4 milyon 397 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

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