Türkiye'ye Madalya Kazandıran Dünya Şampiyonu Yüzücüler Ülkeye Döndü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan ISF Gençler Yüzme Şampiyonası'nda dünya birincisi olan Çevre Koleji öğrencileri ve ferdi branşlarda altın madalya kazanan öğrenciler yurda döndü.



Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.00'da Budapeşte'den İstanbul'a gelen şampiyon sporcular Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.



Havalimanında açıklamalarda bulunan Okul Sporları Federasyonu Başkanvekili Adem İnce, "Geçen dönem teniste de bu başarıyı elde ettik. Bizim en büyük avantajımız federasyon başkanımızın genç olması ve ekibin samimi olmasıdır. Bu başarı devam edecek. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda önümüzdeki yıllarda olimpiyatlara ev sahipliği yaptığımız zaman en iyi sporcularımızla mücadele etmektir" dedi.



ZORLU RAKİPLERLE MÜCADELE ETTİK



Hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Çevre Koleji Yüzme Koordinatörü Abdullah Aydın ise şunları söyledi:



"Türkiye'de gerçekleştirilen Liselerarası Yüzme Şampiyonası'nda kız takımı olarak Türkiye şampiyonu olduk ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. Bu organizasyonda ciddi rakiplerimiz oldu ve gerçekten zorlu bir mücadele geçirdik. 17 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz şampiyonluktu ve hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz."