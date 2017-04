Türkiye'ye Karşı Korkunç Bir Senaryo Hazırlanıyor"

MUSA ALCAN - Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Türkiye'ye karşı korkunç bir senaryo hazırlandığını belirterek, Avrupa'da insanlar Müslümanlardan korksun diye medyanın kullanıldığını ve bir Müslüman - Hristiyan savaşı çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.



Türkiye'ye ve Türklere duyduğu sevgiyle tanınan Blet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan tutumunu eleştirdi.



Blet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan saygısını da her fırsatta dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'ye karşı korkunç bir senaryo hazırlandığını kaydetti.



Türkiye üzerine kötü bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Blet, "Böyle bir şey olacağını daha önceden görebiliyordum. Ben gerçekten Avrupa'dan utanıyorum. Fransızım ama Fransa eskisi gibi değil. Ben çok korkuyorum. Ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi görüyorum. Avrupa'da çok kötü bir Siyonist hareket doğurmaya çalışıyorlar. İnsanlar Müslümanlardan korksun diye bütün medyayı kullanıyorlar. Müslümanlarla Hristiyanların savaşmasını istiyorlar." diye konuştu.



"Avrupa daha çok köle istiyor"



Avrupa medyasında çok abartılı haberler ve konuşmalara yer verildiğine dikkati çeken Stephane Blet, şöyle devam etti:



"Uzun zamandır Türkiye hakkında hiç iyi konuşmuyorlar. Sürekli kara propaganda yapılıyor. Bu durumlara kızıyorum. Çünkü ben Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Fransa'da Müslümanlar da yaşıyor. Hiçbir sorun yoktu ama medya, sorun olsun diye çalışıyor. Avrupa'da ekonomi kötü ve insanların bu ekonomik korkusunu büyütmeye çalışıyorlar. Büyük bir tehlike ve kaos için yapılan çok büyük bir plan var. Ekonomi üzerinden hareket ediyorlar ve daha çok köle istiyorlar."



Bugüne kadar 300'ün üzerinde esere imza atan ve birçok ödüle layık görülen Blet, her Avrupalının ırkçı olarak algılanmaması gerektiğini kaydederek, Avrupalı halkın kötü siyasetçilerden sıkıldığı yorumunu yaptı.



Fransa'daki bazı konserlerinin iptal edildiğinin altını çizen sanatçı, "Türkiye'ye yakın olduğum için Fransa'da bana faşist diyorlar. Bu durum çok kötü ve üzücü. Her şey politik olmaya başladı. Ben sanatçıyım. Hristiyan doğdum ama Müslümanlarla çok yakınım. İşte bunu istemiyorlar. Gazeteciler doğruyu bildikleri halde, insanlar korksun diye sürekli yalan söylüyor." dedi.



"Bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyorum"



Türkiye'ye ilk kez 23 yıl önce gelen Stephane Blet, birçok yerden tehditler aldığını da sözlerine ekleyerek, şunları aktardı:



"Marsilya'da Türkiye için konferans verdim. Sonrasında PKK'lılardan sürekli tehdit mesajları aldım. Fransa'daki siyasiler bunun için hiçbir şey yapmıyor. Paris'te PKK'lılar 'Türkler ölsün' diye gösteri yapıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Kim izin veriyor bunlara? Ben görünce şoke oldum. Tabii ki arkalarına bir güç almışlar. Onun için çok rahatlıkla bunu yapabiliyor. Biz bir gösteri yapmak istediğimizde buna izin alamıyoruz. Polis bir saniyede seni öldürüyor. PKK budalası insanlar için ise hiçbir şey yapmıyorlar."



Her şeye rağmen sanatını icra etmeye devam ettiğine işaret eden piyanist, "Avrupalıların Türk tarihini öğrenmesi için çalışıyorum. 12 tane Osmanlı - Türk rapsodisi besteledim. Fransa'da birçok piyanist çalıyor benim bu eserlerimi. Bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş oluyor tabii ama ben Türkiye'yi, Türkleri seviyorum ve bunu yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.