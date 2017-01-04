Türkiye'ye Gidin' Diyen İngiliz Yazara Kapadokya Daveti

İNGİLTERE'de yayınlanan dünyaca ünlü Independent Gazetesi yazarlarından Simon Calder'in, Reina saldırısının ardından hem kendi yurttaşlarına hem de bütün insanlığa 'Türkiye'ye Gidin' çağrısı üzerine, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, hazırladıkları ortak basın açıklaması ile teşekkürlerini ileterek, Kapadokya'ya davet etti.



Türkiye'nin en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından kaleme aldığı makaleyle Türkiye'nin gündemine oturan İngiliz yazar Simon Calder'i, TÜRSAB Kapadokya BYK ve KAPTİD, Kapadokya bölgesine davet etti. İndependent yazarı Simon Calder kaleme aldığı yazısında, yılbaşı gecesi gerçekleşen Reina saldırısına en güzel cevabın Türkiye'ye tatile gitmek olduğunu belirtti.



KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve TÜRSAB Kapadokya Başkanı Coşkun Kırtıl'ın yaptığı ortak açıklamada, "Terörün dini, milleti, ırkı, vatanı yoktur; terörizmin ve teröristin iyisi yoktur. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Belçika'da, Rusya'da ve daha birçok ülkede ne yazık ki bu tür terör saldırıları yaşandı. Terörizmin ve teröristin hepsi kötü. Bizim teröre bakışımız evrensel; Ankara, İstanbul, Kayseri için ne düşünüyorsak Berlin'deki, Brüksel'deki ve Paris'teki eylemler için de aynısını düşünüyor, aynısını yaşıyoruz. Terörün anlamını çok iyi bilen bir ülke olarak bu tür münferit olayları, tüm dünya ülkeleri ve insanlık adına ayaklar altına alarak, terörizme karşı ortak bir duruş sergilememiz gerekir. Biz buradan Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin özünü aldığı 'Dostluk', 'Kardeşlik' ve 'Hoşgörü' diyarı, 'Dünya Barış Kenti' Nevşehir'in merkezi Kapadokya'ya tüm dünyayı davet ediyoruz. Independent Gazetesi yazarlarından İngiliz gazeteci Simon Calder'in sayfasına taşıdığı 'Türkiye'ye gidin' çağrısı ile terörizme karşı sergilediği tavır ve tüm dünyaya verdiği bu anlamlı mesajı nedeniyle kendisine teşekkür ediyor ve kendisini Kapadokya'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.



- Nevşehir