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Türkiye'ye Gelen Gemi Battı
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Türkiye'ye Gelen Gemi Battı

Rusya'nın Rostov bölgesinden Türkiye'ye gelen "Geroi Arsenala" adlı gemi Karadeniz'de battı.

Türkiye'ye Gelen Gemi Battı

Rusya'nın Rostov bölgesinden Türkiye'ye gelen "Geroi Arsenala" adlı gemi Karadeniz'de battı.

Kaynak: Dunya.com

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