Türkiye'ye Gelen Gemi Battı
Rusya'nın Rostov bölgesinden Türkiye'ye gelen "Geroi Arsenala" adlı gemi Karadeniz'de battı.
Rusya'nın Rostov bölgesinden Türkiye'ye gelen "Geroi Arsenala" adlı gemi Karadeniz'de battı.
Kaynak: Dunya.com
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Hükümetten referandumun iptalini isteyen CHP'ye sert tepki!
-
Ünlü şarkıcının bu halini görenler gözlerine inanamıyor
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
Ve beklenen haber geldi! Evleniyorlar
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı
-
Bu fotoğraf çileden çıkardı: İçimizdeki hain