Türkiye'ye Damping ve Sübvansiyon İncelemesi
ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden ithal edilen çelik tel çubuklar hakkında damping ve sübvansiyon incelemesi başlattı.
ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden ithal edilen çelik tel çubuklar hakkında damping ve sübvansiyon incelemesi başlattı.
Kaynak: Dunya.com
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