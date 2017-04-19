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Türkiye'ye Damping ve Sübvansiyon İncelemesi
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Türkiye'ye Damping ve Sübvansiyon İncelemesi

ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden ithal edilen çelik tel çubuklar hakkında damping ve sübvansiyon incelemesi başlattı.

Türkiye'ye Damping ve Sübvansiyon İncelemesi

ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden ithal edilen çelik tel çubuklar hakkında damping ve sübvansiyon incelemesi başlattı.

Kaynak: Dunya.com

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