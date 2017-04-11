Türkiye'ye Charterların Durdurulması Düşük İhtimal"

– Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin haberlerin önlem olduğunu düşündüğünü söyledi.



Klintseviç Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bana göre, bu bilgi boş bir endişeye değil daha çok uyarıya benziyor. Bunun hemen uygulanmaya başlanacağını düşünmüyorum. Türkiye'deki olayları takip edeceğiz ve durumun hükümetin kontrolü altında olmasını ümit edeceğiz" dedi.



Klintseviç, Türk yönetiminin Suriye krizinin çözümünde takındığı tavrın terörle mücadeleye olanak sağlamadığını ve zaten zor olan Türkiye'deki siyasi durumu daha da zorlaştırdığını söyledi. - Moskova