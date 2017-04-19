Türkiye'ye Buğday Getiren Gemi Karadeniz'de Battı

Karadeniz'de, Türkiye'ye buğday taşıyan bir yük gemisi, fırtınalı havada ikiye bölünerek battı. Kerç Boğazı'nda batan gemideki 12 kişilik mürettebattan bir kişi kurtarılabildi. Diğer personelin akıbeti bilinmiyor.





Rus denizcilik idaresi, Panama bandıralı 3500 tonluk Geroi Arsenala adlı geminin yerel saatle 03.40'ta battığını duyurdu. Kötü hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor.





Kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra iki helikopter de katılıyor. Kurtarma ekipleri denizde can celekleriyle kurtarılmayı bekleyen dört kişi tespit etti. Ancak şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle bu kişilere ulaşılamadı.





Keminin Azak limanından kalktığı belirtiliyor.



Rusya, Kerç Boğazı'ndan Kırım'a bir köprü inşa ediyor.



Rusya, 2014'te Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmişti.