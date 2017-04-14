Türkiye'ye 1.5 Milyar TL'lik Gayrimenkul Yatırımı Yapacak
Eskişehir'deki Double Tree by Hilton'u temmuz ayında, Çanakkale'dekini 2018 yılı Mart ayında açacak olan Kuzu Holding, önümüzdeki dönemde İzmir-Çeşme-Urla bölgesine odaklandı.
Eskişehir'deki Double Tree by Hilton'u temmuz ayında, Çanakkale'dekini 2018 yılı Mart ayında açacak olan Kuzu Holding, önümüzdeki dönemde İzmir-Çeşme-Urla bölgesine odaklandı.
Kaynak: Dunya.com
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