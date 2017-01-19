Türkiye Yazarlar Birliği Üyeleri Melikgazi Belediyesini Ziyaret Etti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurumu Başkanı Selim Tunçbilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hacı Sarı, Kadir Karaman, Şeref Karadavut ve Yüksel Kalkan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Melikgazi Belediyesi olarak kültür, sanat ve edebiyat ile eğitime yapılan yatırım ve hizmetlerin bu konuya verilmiş olan önemin bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak büyük ölçekli parklar ve yollar yapıyoruz, kentsel dönüşüm ile binaların modern ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Çok katlı ve modern yeni mahalleler oluşturuyoruz. Ancak tüm bu fiziki yapıyı gerçekleştirirken buralarda yaşayacak bireylerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve sanat ihtiyaçlarını da gerçekleştiriyoruz. Bunun için okullar inşa ediyor, sosyal ve kültür ile spor tesisleri açıyor ve basılı eserlere önem veriyoruz. Çocuk meclisimiz vasıtası ile her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. Kamuoyunu aydınlatıcı, bilgilendirici ve bilinçlendirici etkinlikler ile ses getiriyor kamuoyu oluşturuyoruz. Çocuk meclisimiz oynamış olduğu tiyatro gösterileri, kültür ve sanat çalışmaları, resim sergileri, hikaye yarışmaları, kitap toplama kampanyası, kütüphane kurma çalışmaları her zaman kamuoyunda geniş bir yer bulmuş takdir edilmiştir. Belediyemizin sosyal ve kültür merkezlerinin tamamında kütüphane mevcuttur."dedi.



Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurumu Başkanı Selim Tunçbilek, Melikgazi Belediyesi ile ortak çalışma yaparak, özellikle tiyatro, folklor, ebru kurslarının okullarda açılmasını, hikaye yazma yarışmaları, hızla okuma yarışmaları, en çok kitap okuyanı ödüllendirme yarışmaları gibi etkinlikleri ortak çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.



Önümüzdeki günlerde bir dizi eğitim ve kültür seminerleri



Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince yapılan etkinlik ve organizasyonlarda amaçlarının katılımcı bir kamuoyu oluşturmak olduğunu bu nedeni ile işbirliği ve ortak çalışmalara açık olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin de katılımları ile önümüzdeki günlerde bir dizi eğitim ve kültür seminerleri düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ