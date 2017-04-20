Türkiye, Yatırım İçin Güvenilir Bir Liman Olarak Görülüyor"

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, "Körfez ülkeleri hiç tereddüt etmeden buraya gelmeye devam edeceklerdir. Türkiye'yi, kesinlikle güvenilir bir liman olarak görüyorlar" dedi.



TYDTA ile Karacadağ Kalkınma Ajansının (KKA) ortak organizasyonuyla Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'den Diyarbakır'a gelen 50 girişimci, "Türkiye-Suudi Arabistan İş Dünyası Buluşması"na katıldı.



Körfez ülkeleriyle tarım ve hayvancılık alanında ticareti geliştirmek ve bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla davet edilen girişimciler, Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmaların yöneticileriyle ikili görüşmeler yaptı.



TYDTA Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 kişiden oluşan Körfez ülkeleri heyetinin içinde Suudi Arabistan'dan yurt dışına büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithal eden şirketlerin temsilcileri ve sahiplerinin de bulunduğunu söyledi.



Ajans olarak Türkiye'nin farklı illerinden o ilin ağırlıklı olduğu sektörlere göre ticari heyetler getirdiklerini kaydeden Göksu, ticari heyetlerin hem Türkiye'deki yatırım imkanlarını tanıttıklarını hem bu sektörde iş yapanları karşı karşıya getirerek ticaretin önünü açtıklarını belirtti.



Körfez ülkelerinden gelen heyetin de Diyarbakır'da çok memnun kaldığını ve mutlu olduğunu dile getiren Göksu, kentte devletinin verdiği teşviklerle onları tanıştırdıklarını bildirdi.



"Bu işin sonunu takip edip, küçük işletmeleri Ortadoğu'dan gelecek büyük yatırımcılarla büyütmek istiyoruz. Sıkıntımız fiyat. Bunun için üretimi çoğaltarak, masrafı azaltarak dengeli hale getirip bu ülkeler arasındaki hayvansal ihracatı artırmış olacağız. Bu onun bir adımıydı. Çok faydalı geçti. Netice alacağımıza inanıyorum." diyen Göksu, Körfez ülkesindeki insanların kalbinin Türkiye ile birlikte olduğunu dile getirdi.



Göksu, şöyle konuştu:



"15 Temmuz gecesi bir Türk insanı neyle oturup kalktıysa, o bölgedeki insan da aynı heyecanla oturup kalktı. Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra bu insanlar şunu anladı. 15 Temmuz'dan sonra sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirdi. Türkiye'deki istikrarın garantisinin halk olduğunu gördüler. Bundan dolayı o bölgedeki insan buraya gelme noktasında hiçbir tereddüdü yok. Eğer bu dönemde milyon dolarlık şirketlerin sahiplerini Diyarbakır'a getirip misafir edebiliyorsak, tüccarlarımızla el sıkıştırabiliyorsak, o bölgedeki insanın böyle bir korkusu yok. Buradaki insanlarımızı o büyük tüccarlara mal satabilecek hazır hale getirmemiz lazım. İnşallah bu bölgenin ve Diyarbakır'ımızın önü açık."



Türkiye ekonomisi güçlü



Körfez ülkelerinden gelen iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapma noktasında hiçbir tereddütlerinin olmadığına dikkati çeken Göksu, Türkiye ekonomisinin ufak tefek sarsıntılar geçirse de kendisini çabuk toparlayıp yoluna devam edecek bir ülke olarak gördüklerini kaydetti.



Göksu, şöyle devam etti:



"Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi, ufak tefek sarsıntılar geçirse de kendisini çabuk toparlayıp yoluna devam edecek bir ülke olarak görülüyor. Körfez ülkeleri hiç tereddüt etmeden buraya gelmeye devam edeceklerdir. Türkiye'yi, kesinlikle güvenilir bir liman olarak görüyorlar. Türk insanını seviyorlar. Burayı kendilerini ikinci evi olarak biliyorlar. Bunun en güzel örneği de Türkiye'de gayrimenkulde metrekare bazında alanlar Suudi Arabistanlılar, şahıs bazında en çok ev alan Kuveytliler. Bu ne demek, insanlar nereden ev alırlar? Yaşayabilecekleri yerlerden ev alırlar. Nereye yatırım yaparlar? Yaşayabilecekleri yere yatırım yaparlar. Onun için bu bölge insanı burayı hem evi olarak hem yatırım yapacağı yer olarak hem de ticaretini yapacak güvenli bir liman ve kalbi muhabbetiyle çok rahat gezip dolaşabileceği ev ortamı olarak görüyorlar. İnşallah bundan sonra bu ilişkilerimiz daha çok büyücek."