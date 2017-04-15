Türkiye Yarın Sandık Başına Gidiyor
Türkiye, 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için yarın yedinci kez halk oylamasına gidecek.
Türkiye, 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için yarın yedinci kez halk oylamasına gidecek. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy nüfus cüzdanlarıyla kullanabilecek. Referanduma katılımın yüksek olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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