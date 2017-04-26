Türkiye Yaralı Peşmergelerin Tedavisi İçin Devrede

Türkiye, Sincar'da terör örgütü PKK'ya yönelik hava saldırısında yaralanan Peşmergelerin tedavisi için yardıma hazır olduğunu Erbil yönetimine iletti.



Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı ve Peşmerge Bakanı Vekili Kerim Sincari bir görüşme gerçekleştirdi.



İnam, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Peşmerge Bakanlığına taziye ziyaretinde bulunduk ve üzüntülerimizi, taziyelerimizi paylaştık. Ayrıca yaralıların tedavisi konusunda olabilecek yardımlarımızı veya ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olabileceğimizi belirttik." dedi.



Türk savaş uçaklarının 25 Nisan gecesi Musul'a bağlı Suriye sınırındaki Sincar ilçesinde terör örgütü PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısında bölgede bulunan 6 Peşmerge hayatını kaybetmiş, 8'i de yaralanmıştı.



Türk yetkililer, saldırıdan önce IKBY yetkilileri ile ABD ve Rusya makamlarının bilgilendirildiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK'nın Sincar'da, Karaçok'ta falan yapmış olduğu bu operasyon kesinlikle Peşmergelere karşı bir operasyon değildir. Bu daha önceden zaten sayın Barzani'ye bildirilmiş olan bir operasyondur. Yaklaşık 45 dakikalık bir süre içerisinde yapılan bu operasyonla buradaki bu noktalar yüzde 100 isabetle vurulmuştur fakat bu arada da 5-6 Peşmerge'nin öldüğü bilgisi bize geldi. Bu tabii bizim için arzu edilmeyen bir konuydu ama böyle bir şey söz konusu oldu. Bunun ne yazık ki önceden kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen böyle bir neticenin çıkması bizim üzüntümüze muciptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.