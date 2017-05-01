Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi birinci etabı, sona erdi.



Talas ilçesindeki 2 bin metre rakımlı Ali Dağı'nda düzenlenen 5 görev uçuşlu organizasyonun birinci etabına, farklı illerden 30 sporcu katıldı. Sporcular, iniş alanındaki hedef noktasına ulaşmaya çalıştı.



Yarışlarda, ferdi klasmanda erkeklerde Kerem Dinçer birinci, Bekir Atlıhan ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Ayşenur Katırcı elde ederken, Özlem Bağ ikinci, Leyla Nur Karakullukçu, Deniz Uzunkaya, Hira Selma Kalkan üçüncü sırada yer aldı.



Takım kategorisinde ise Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü birinciliği, Gökyüzü Havacılık Spor Kulübü ikinciliği, Nilüfer Belediyespor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.



Dereceye giren takım ve sporculara kupalarını Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kullukçu verdi.



Bu arada, yarışmacılardan İbrahim Dinçer ve 17 yaşındaki oğlu Kerem Dinçer, organizasyonda derece yaptı. Kerem Dinçer, ferdi klasmanda birinci olurken, babası İbrahim Dinçer de kürsünün üçüncü basamağına çıktı. Baba ile oğlu, aynı takımda mücadele etti.