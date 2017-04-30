Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi
Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etap yarışması Kayseri'de başladı.
Türkiye yamaç paraşütü hedef ligi 1. etap yarışması Kayseri'de başladı.
Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 5 etaplı yarışmanın 1. etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 30 yarışmacı katıldı.
Yaklaşık 2 bin rakım yükselikten havalanan yarışmacılar, iniş alanındaki hedef noktasına en yakın yere ulaşmaya çalıştı.
Yarın sona erecek 1. etabın ardından yarışma, Antalya, Erzincan, Eskişehir ve KKTC'de devam edecek.