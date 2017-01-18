Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da Yapılacak

Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da Yapılacak

Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilecek.

Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde sanda, qinda ve taolu kategorilerinde düzenlenecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads