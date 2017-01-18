Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Kremlin Palace Otel'de gerçekleştirilecek.
Şampiyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde sanda, qinda ve taolu kategorilerinde düzenlenecek.
Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da Yapılacak
Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Wushu Şampiyonası'na 5-15 Şubat'ta Antalya ev sahipliği yapacak.
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