Türkiye ve Rusya Suriye'de Ateşkes İçin Anlaştı





Türkiye ve Rusya, Suriye'de ülke genelinde ateşkesin sağlanması için savaşan taraflara önerilecek anlaşma metni üzerinde mutabakata vardı.



Hafta sonundan önce uygulanması planlanan anlaşmanın rejim yanlısı milis grupların yanı sıra Özgür Suriye Ordusu ve Ahrar Al- Şam'ı da kapsaması bekleniyor. IŞİD ve YPG ise sürecin dışında tutulacak.



Ateşkesin başarılı olması durumunda taraflar Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış müzakerelerinde yer alacak.



Doğu Halep'teki tahliyelerin tamamlanmasının ardından bölgenin kontrolünü tamamen ele geçiren Şam yönetiminin muhaliflerin elindeki İdlib kentiyle ilgili nasıl bir tavır takınacağıysa henüz belirsiz.



Öte yandan, Türkiye öncülüğündeki muhalif gruplar, IŞİD'in elindeki El Bab'ı almak için operasyonlarını sürdürüyor. El Bab'a yönelik operasyonlara Rusya'nın da havadan destek verdiği bildirildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusya Suriye Suriyede ateşkes Savaş anlaştı Türkiye Suriyede iç savaş için Gepost: 28 december 2016