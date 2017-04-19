Türkiye ve Rusya Arasındaki Domates Savaşı 500 Milyon Dolarlık Boşluğa Neden Oldu

Türkiye ile Rusya arasındaki 'domates savaşı', Rus üreticiler için bu pazarda büyük bir boşluk oluşmasına yol açtı.



Rusya Bilimler Akademisi Gaydar Enstitüsü'nden uzmanların hazırladığı gözlem raporu boşluğa şu şekilde dikkat çekti:









15 Mart 2017'de Rusya ile Türkiye arasında domates savaşının bir sonraki evresi olarak, Türkiye pazarına Rusya menşeli buğday gibi ürünlerin vergisiz sokulması engellendi. Bu 'savaş', Rusya pazarında yerli salatalık ve domates üreticileri için 500 milyon dolar değerinde bir boşluk oluşturdu.











Raporda, Türkiye'den Rusya'ya 2014 yılında 508.3 milyon dolar değerinde domates ve salatalık ithal edildiği ve bu ürünlere yasak getirilmeden önce Rusya pazarındaki domatesin yüzde 43'ünün Türk menşeli olmasına işaret edildi.



Tüketicilerin Türkiye'den domates ve salatalık ihracatına getirilen yasaktan olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, "Marketlerde domates fiyatı üç kat arttı. Seralarda üretilen domates fiyatı, ihraç edilen ortalama domates fiyatının çok üzerinde. Türkiye'den domates ihracatına devam edilmesi, diğer ülkelerden ihracat edilmesiyle kıyasla domates fiyatını daha düşük hale getirebilirdi" ifadeleri kullanıldı.



Raporda, iki ülke arasında domatesin yol açtığı ticaret savaşının Rus buğday, yağ ve şeker sanayini de 1.3-1.5 milyar dolar zarara uğrattığı belirtildi.



Türkiye, 15 Mart'ta Rusya'yı buğday, ayçiçek yağı ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden çıkarmıştı.