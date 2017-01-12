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Türkiye ve Rusya Arasında Askeri Mutabakat
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Türkiye ve Rusya Arasında Askeri Mutabakat

TSK, Türkiye ve Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Türkiye ve Rusya Arasında Askeri Mutabakat

TSK, Türkiye ve Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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