Türkiye ve Kostarika Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz'ın açıklaması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu.

Türkiye ve Kostarika Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz'ın açıklaması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

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