Türkiye ve Kostarika Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz'ın açıklaması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz'ın açıklaması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kostarika Dışişleri Bakanı Gonzalez Sanz ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.