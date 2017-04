Türkiye ve Katar'ın Ticaret Hacmini İki Katına Çıkaracağız"

Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, 19-21 Nisan'da düzenlenecek Expo Turkey by Qatar'ın gerek Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkiler gerekse de bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacağını belirterek, Türkiye ve Katar'ın ticaret hacmini iki katına çıkaracaklarını bildirdi.



Medyacity açıklamasına göre, Katar ve Türkiye daha güçlü bir ekonomik iş birliği için ortak bir fuara imza atıyor. Medyacity ve Katar Vakfı'na bağlı Katar Ulusal Kongre Merkezi'nin (QNCC) organize ettiği fuar, 19-21 Nisan'da Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Kurt, Expo Turkey by Qatar'ın gerek Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkiler gerekse de bölgede faaliyet gösteren yatırımcılar için çok etkili bir fuar olacağını belirterek, "İnşaat, müteahhitlik ve mobilya başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin katılımı ile ticari anlamda bir nevi Katar çıkarması yapacağız. Türkiye ve Katar'ın ticaret hacmini iki katına çıkaracağız. Expo Turkey by Qatar ile iki ülke arasındaki iş birliğinin artması ve bölgedeki diğer ülkelerle yatırım ve iş birliği fırsatlarının kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.



Expo Turkey by Qatar'ın iş adamlarının tanışmalarını kolaylaştıracağı, bilgi ve rakamları paylaşabilecekleri akıllı bir arayüz sunduğunu ve diğer fuarlardan bir adım daha önde başladığını kaydeden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Doha'da 30 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilecek organizasyona yaklaşık 5 bin kişinin katılması bekleniyor. Expo Turkey by Qatar, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde 19-21 Nisan'da 200'den fazla Türk firmanın katılımıyla düzenlenecek. Fuarın ikinci gününde Türkiye'den seçilmiş 40 iş adamı ve Katar'dan seçilmiş 40 iş adamının katılımıyla da Türk-Katar İş Liderleri Zirvesi gerçekleştirilecek."