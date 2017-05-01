Türkiye ve Azerbaycan'dan Ortak Askeri Tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılan tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Tatbikatlarda askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri de yer alıyor.



Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.



(Kamil Nadirli / İHA)