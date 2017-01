Türkiye ve Arjantin Arasında "Gümrük Işbirliği Anlaşması" Imzalandı - Buenos

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu ve Malcora, San Martin Sarayı'nda baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin ileri götürülmesi için ciddi bir potansiyel olduğu ve özellikle ekonomik alanda bu potansiyelin artırılması konusunda gayret gösterilmesi gerektiği vurgulandı.



Her iki tarafta da bu iradenin olduğunun teyit edildiği görüşmelerde, genel anlamda Arjantin'in bölgedeki etkinliğinden faydalanmak suretiyle başka coğrafyalarda kurulabilecek ikili ve üçlü mekanizmaların neler olabileceği de ele alındı.



Karşılıklı ziyaretler ve parlamentolar arası işbirliğinin artırılmasının kararlaştırıldığı görüşmelerde, 2018'de G20 dönem başkanı olacak Arjantin ile Türkiye'nin dönem başkanlığı deneyimleri paylaşıldı.



Görüşmelerde, halklar arasındaki temaslar, Türk dizilerinin Arjantin'de yayınlanmasıyla sağlanan yakınlaşma ve Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlarıyla yakalanan doğrudan temasın ileriye taşınması da ele alındı.



İki ülkenin, BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarda iş birliğinin artırılmasına da vurgu yapıldı.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Türkiye ve Arjantin arasında "Gümrük İşbirliği Anlaşması" imzalandı.



Çavuşoğlu'nun Latin Amerika'daki ilk durağı olan Arjantin'e yaptığı ziyaret, 2010'da yüzüncü yılını dolduran ikili ilişkilerde 19 yıl aradan sonra ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



Bakan Çavuşoğlu, 30 Ocak-3 Şubat arasındaki Latin Amerika turu kapsamında Arjantin'in yanı sıra Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı ziyaret edecek.