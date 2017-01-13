Türkiye ve AB Arasındaki Göçmen Mutabakatı

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 10 göçmen Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.



Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmenler Avrupa sınır koruma ajansı gözetiminde deniz yoluyla Midilli Adası'ndan Dikili'ye gönderildi.



7 Pakistan, 1 İran, 1 Mısır ve 1 Irak uyruklu göçmenin bulunduğu kafilenin 9'unun erkek olduğu belirtildi. Göçmenlerin 8'inin sığınma başvurularının reddedildiği, diğerlerinin ise sığınma başvurularını geri çektikleri ifade edildi.



Mutabakat kapsamında nisan ayından bu yana toplam 838 göçmen iade edildi.