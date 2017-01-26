Türkiye-Ürdün Turizmi

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki turizm hacmini artırmanın yollarını görüştü.



Görüşme sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Karagöz, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yapılması, vizelerin kaldırılması ve serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra turizmin de Ürdün'ün kalkınmasında aktif rol oynadığına işaret etti.



Türk Seyahat Acentaları Birliğinden bir heyetin yakın zamanda Ürdün'ü ziyaret etmesini umduğunu söyleyen Karagöz, "Biz de Ürdün'ün Türkler için bir geçiş noktası olarak değil temel rota olmasını destekliyoruz." dedi.



Ürdün Turizm Bakanı Annab da "Ürdün, bölgenin içinden geçtiği zor siyasi şartlarda istikrarını korumayı başardı ve yabancı turist sayısında kayda değer bir düşüş yaşanmadı." diye konuştu.



Türkiye'nin turizm sektöründeki tecrübelerinden istifade edebileceklerini belirten Annab, Türk Hava Yolları'nın geçen yılın son çeyreğinde iptal ettiği Akabe seferlerinin yeniden başlamasının uygun olacağını söyledi.



Annab, Ürdünlülerin Türkiye'yi çok sevdiklerini ve başka ülkelere nazaran oraya gitmeyi tercih ettiklerini ifade ederek Türkiye'den Ürdün'e yönelik turizmin ise hala düşük seviyede olduğunu ve bunu yükseltmek için çalıştıklarını kaydetti.