Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye-Ürdün İş Forumu geçekleştirildi.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, forumun açılışında yaptığı konuşmada, ekonomi, sanayi, turizm ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için forumun önemine dikkati çekti. Karagöz, iki ülke arasındaki vize muafiyeti ile 2011'de imzalanan serbest ticaret anlaşmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Türkiye ve Ürdün'ün özellikle Suriye krizinden dolayı benzer koşullardan geçtiğine değinen Karagöz, teröre karşı mücadele etmenin önemini vurguladı.



Forumun Başkanı Semir Huri de AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nin desteğiyle Ürdünlü iş adamları ile ülkede faaliyet gösteren Türk firmaları tarafından geçen ağustos ayında kurulduğunu, forumun amacının ekonomi, sanayi, turizm ve yatırım alanlarında iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.



Amman Ticaret Odası Başkanı İsa Murad da Ürdün'ün Türkiye ile ilişkilerinin önemli olduğunu, Türkiye menşeli ürünlerin kalite bakımından Ürdün pazarında önemli ürünlerden sayıldığını dile getirdi.



Eski Akabe Ekonomik Bölgesi Yönetimi Başkanı Kamil Muhadin de Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğinin olduğunu, ileride önemli değişikliklerin yaşanacağını ifade etti.



Türkiye'nin sadece Ortadoğu'da değil dünyada önemli role sahip olduğunu kaydeden Muhadin, Türkiye'nin Ortadoğu'nun birlik yapısını koruması bakımından önemli siyasi rolü bulunduğunu vurguladı.