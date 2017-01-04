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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile başkent Amman'daki Meclis binasında bir araya geldi. Büyükelçi Karagöz, görüşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye Ürdün Ilişkileri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile röportaj Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh ile başkent Amman'daki Meclis binasında bir araya geldi.
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