Türkiye-Ürdün İlişkileri

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile başkent Amman'da bir araya geldi.



Karagöz, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Amman'da meclis binasındaki görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere önemli konuların ele alındığını ifade etti.



Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldıklarını dile getiren Karagöz, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin yürütme makamları arasındaki ilişki gayet güzel ancak parlamentoda da önemli." dedi.



Karagöz, Türkiye ve Ürdün arasındaki işbirliği mekanizmasının yanı sıra terörle mücadele başta olmak üzere, sığınmacılar ve yasa dışı göç konuları gibi iki ülkenin karşılaştığı zorlukları da görüştüklerini aktardı.



Ürdün Meclis Başkanının kendisini çok güzel karşıladığını söyleyen Karagöz, "Ayrıca Başbakan Binali Yıldırım ile Ürdünlü mevkidaşı Hani el-Mulki ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın son telefon görüşmelerini de ele aldık." diye konuştu.



Karagöz, Taravine ile görüşmesinden önce Ürdün Adalet Bakanı Avad Ebu Cerad ile bir araya geldiğini sözlerine ekledi.