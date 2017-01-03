Türkiye Ürdün İlişkileri

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat ile bir araya geldi.



Karagöz, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Ferihat'ı başkent Amman'da Silahlı Kuvvetler Komutanlığındaki ofisinde ziyaret ederek, Ortaköy'deki terör saldırısında ve Ürdün'ün Kerak kentinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için karşılıklı taziye dileklerini dile getirdiler.



Karagöz, bölgede barışın yerleştirilmesi için iki ülke arasında savunma alanında da güçlü ilişkiler kurmanın önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye ile Ürdün arasındaki askeri işbirliğinden memnun olduğunu ifade eden Ferihat da Ürdün ile Türkiye'nin bölgede benzer sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekti.



Görüşmede ayrıca, yasa dışı göç, mülteciler, radikalizm sorunları ve terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.